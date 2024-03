https://fr.sputniknews.africa/20240307/le-zimbabwe-demande-une-levee-totale-des-sanctions-americaines-1065442942.html

Le Zimbabwe demande une levée totale des sanctions américaines

Le Zimbabwe demande une levée totale des sanctions américaines

Cette demande intervient alors que Washington a levé cette semaine une série de restrictions tout en en imposant de nouvelles. 07.03.2024, Sputnik Afrique

"Toutes ces mesures étaient illégales et injustifiées à l'époque; elles le sont encore aujourd'hui et jusqu'à ce qu'elles soient levées sans condition", a déclaré le 6 mars Harare dans un communiqué. Il a réclamé que Washington "fournisse des preuves appuyant ces accusations gratuites".De nouvelles sanctions US visent le Président zimbabwéen et plusieurs hauts dirigeants. D’après Washington, ces fonctionnaires sont impliqués dans des faits de corruption et de violation des droits humains.Les sanctions prévoient le gel d'éventuelles propriétés aux États-Unis et l'interdiction de tout voyage non officiel dans le pays.

