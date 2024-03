https://fr.sputniknews.africa/20240307/moscou-reagit-aux-menaces-de-chisinau-contre-la-cheffe-de-la-gagaouzie-1065444258.html

Moscou réagit aux menaces de Chisinau contre la cheffe de la Gagaouzie

Les menaces de Chisinau contre la cheffe de la république autonomie de Gagaouzie montrent que la Présidente Sandu instrumentalise les lois nationales pour régler les comptes politiques et exercer des pressions, a déclaré ce jeudi 7 mars Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Selon elle, les autorités moldaves cherchent à intimider la dirigeante de la Gagaouzie, Evghenia Guțul et sont en train de mettre en place une dictature en Moldavie.Elle a ainsi réagi aux menaces formulées par les dirigeants moldaves contre Evghenia Guțul après que celle-ci eut rencontré Vladimir Poutine à Moscou.Maria Zakharova rappelle que Mme Guțul a été élue par le peuple en pleine conformité avec la loi.Après les élections, les partisans de Guțul l’avaient déjà défendue. C'est le deuxième tour qui commence après la rencontre entre Evghenia Guțul et Vladimir Poutine, selon Mme Zakharova.La Moldavie n'est pas le seul pays où l'on assiste à la mise en place d'une dictature, a ajouté la porte-parole. On le voit aussi dans d'autres pays qui sont membres de l'UE ou de l'Otan ou qui y sont associés, y compris les pays baltes, y compris les pays baltes.Menaces de ChisinauPour le porte-parole du gouvernement moldave, la communication entre les opposants moldaves et les dirigeants russes est contraire aux intérêts des citoyens moldaves. Daniel Voda a qualifié ce 7 mars la cheffe de la république autonomie de Gagaouzie de "représentante du groupe criminel Șor". Le Parti Șor, auparavant sous le nom de Mouvement socio-politique républicain Égalité est un parti russophile de Moldavie. Le procureur général par intérim de Moldavie, Ion Munteanu, avait précédemment annoncé la remise imminente au tribunal du dossier pénal d'Evghenia Guțul.Selon l'opposant moldave Ilan Șor, Chisinau s'apprête à arrêter la cheffe de la Gagaouzie après son retour de Russie. Toutefois Mme Guțul entend rentrer en Moldavie malgré la pression des autorités du pays.

