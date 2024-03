https://fr.sputniknews.africa/20240307/le-soudan-affirme-ne-pas-livrer-darmes-a-kiev-1065435702.html

Le Soudan affirme ne pas livrer d'armes à Kiev

Contrairement à ce qu'affirme le Wall Street Journal, le Soudan n'a fourni aucun armement à Kiev et aucun militaire ukrainien ne se trouve dans le pays, a déclaré à Sputnik le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali al-Sadiq Ali. Le quotidien américain affirmait que des armes avaient été fournies à Kiev au début du conflit par le Président du Conseil de la transition, Abdel Fattah al-Burhane. Le journal avançait encore que des militaires ukrainiens avaient été envoyés au Soudan pour participer au conflit entre les troupes gouvernementales et les Forces de soutien rapide (FSR). Depuis près d'un an, le Soudan est le théâtre de violents affrontements entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide, sous le commandement de Mohamed Hamdane Daglo, ancien vice-président du Conseil de transition. Le pays avait appelé fin juin la Russie à s'investir humanitairement et stratégiquement pour tenter d'apaiser les tensions.

