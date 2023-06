https://fr.sputniknews.africa/20230630/le-soudan-demande-a-la-russie-de-laide-pour-regler-son-conflit-civil-1060262179.html

Le Soudan demande à la Russie de l’aide pour régler son conflit civil

Le Soudan demande à la Russie de l’aide pour régler son conflit civil

Le Soudan compte sur le soutien de la Russie dans le règlement de son conflit civil et sollicite son aide humanitaire, économique et stratégique, a indiqué le... 30.06.2023, Sputnik Afrique

Khartoum cherche à s’assurer du soutien de Moscou dans le règlement du conflit qui secoue le pays depuis avril. Les autorités soudanaises demandent une contribution humanitaire et économique à la Russie sans discuter pour l’heure d’un soutien militaire, a annoncé le vice-président du Conseil souverain soudanaislors d’une conférence de presse à Moscou.Le Soudan considère la Russie comme un pays amical qu’il sollicite pour un soutien économique et stratégique. Les questions militaires ne pourront être discutées qu’après la fin du conflit en cours, a ajouté l’officiel soudanais.D’ailleurs, il a démenti toute présence des mercenaires du groupe paramilitaire de Wagner dans son pays.Le chef de la diplomatie russe a fait savoir le 29 juin que Moscou suit avec préoccupation la situation au Soudan et est prête à contribuer au règlement du conflit.Conflit civil au SoudanLa montée des tensions au Soudan avait débuté mi-avril. Des combats avaient eu lieu dans la capitale soudanaise et dans d'autres régions entre l’armée d’Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo, son ancien bras droit.Une trêve avait été conclue le 20 mai, pour permettre l’établissement de couloirs humanitaires ainsi que l’évacuation de civils et de diplomates étrangers. Des médiateurs internationaux avaient cependant déploré des violations de cessez-le-feu en divers endroits. Une nouvelle trêve de 24h avait été annoncée le 10 juin.Plus de 3.000 personnes ont trouvé la mort lors des affrontements, alors qu’au moins 6.000 ont été blessés, selon le ministère soudanais de la Santé.

