"L'adhésion du Nigéria va renforcer le poids des BRICS"

"L'adhésion du Nigéria va renforcer le poids des BRICS"

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a déclaré à Sputnik que son pays envisageait de rejoindre les BRICS. Pour Sputnik Afrique, un... 07.03.2024

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a déclaré à Sputnik que son pays envisageait de rejoindre les BRICS. Pour Sputnik Afrique, un analyste béninois réagit à cette déclaration.

"Il n'y a plus d'hégémonie occidentale, malgré les sanctions, malgré les pressions faites sur les pays africains pour qu'ils ne collaborent pas avec la Russie actuelle. [...] Même ces pays qui n'étaient pas tout proche de la Russie, se sont rapprochés de Moscou. Cela quand même révèle le fait que ces pays expriment un certain ras le bol de l'hégémonie occidentale, d'un monde unipolaire et ils veulent pouvoir collaborer avec tout le monde sans qu'il y ait une pression, sans qu'il y ait ingérence dans la politique intérieure", déclare Modeste Dossous, chroniqueur et analyste béninois.Retrouvez également dans ce numéro:- Le discours de clôture du Festival international de la jeunesse de Vladimir Poutine.- Yusuf Maitama Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères, sur les BRICS, les engrais russes et la coopération avec la Russie dans le domaine nucléaire.- Minette Libom Li Likeng, ministre camerounaise des Postes et des télécommunications, sur le sommet africain sur l'intelligence artificielle et les médias de Yaoundé au Cameroun et sur l'intéret des pays africains à coopérer avec Sputnik Afrique.- Aly Touncara, analyste politique malien et directeur exécutif du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel, sur le problème de la contrebande d'armes occidentales depuis l'Ukraine vers l'Afrique.- Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples ainsi que président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, sur les nouvelles méthodes de combat enseignées aux militaires burkinabè.

