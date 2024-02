https://fr.sputniknews.africa/20240229/la-carte-economique-na-pas-fonctionne-on-essaie-la-carte-politico-militaire-face-a-moscou-1065327328.html

"La carte économique n'a pas fonctionné, on essaie la carte politico-militaire" face à Moscou

"La carte économique n'a pas fonctionné, on essaie la carte politico-militaire" face à Moscou

Sputnik Afrique

L'Occident essaie de jouer la carte politico-militaire dans sa confrontation avec Moscou après avoir échoué à le faire plier par des sanctions économiques, a... 29.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-29T17:32+0100

2024-02-29T17:32+0100

2024-02-29T17:32+0100

opinion

russie

sanctions

occident

swift

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/12/1060002560_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_ba786733ce10f59e755daa1175430473.jpg

Washington a cherché à infliger de graves pertes économiques à Moscou "dans cette guerre d'usure en Ukraine", estime Riadh Sidaoui.Cependant, le pari sur "les sanctions, les embargos, avec l'exclusion du système SWIFT" a échoué. L’économie du pays "a persisté" et ne s'est pas effondrée comme il était prévu, constate-t-il.Vladimir Poutine a même déclaré ce jeudi que la Russie allait intégrer le top 4 des plus grandes économies mondiales, a rappelé l'analyste en réaction à l'adresse du chef du Kremlin au parlement russe.Or, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine relèvent "plus de la guerre psychologique que des décisions réelles", tranche-t-il.

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, sanctions, occident, swift