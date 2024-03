https://fr.sputniknews.africa/20240307/apres-le-depart-du-mali-une-mission-de-defense-francaise-en-moldavie-moscou-reagit-1065445973.html

Après le départ du Mali, une mission de défense française en Moldavie? Moscou se gausse

Après le départ du Mali, une mission de défense française en Moldavie? Moscou se gausse

La porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'intention annoncée par Emmanuel Macron de mettre en place une mission de défense française en Moldavie. 07.03.2024, Sputnik Afrique

Après avoir fermé une mission de défense au Mali, Macron compte en ouvrir une autre en Moldavie. "Savez-vous pourquoi la France ne 'défend' plus les Maliens? Parce qu’elle ne sait pas comment faire", réagit la porte-parole de la diplomatie russe sur sa page Telegram."C'était une honte publique: des positions abandonnées, des obligations non remplies", et voilà que cela tombe bien, il y a l'Arménie et la Moldavie. "On peut donc faire travailler ses muscles dans une salle de sport et se livrer à l'espionnage le long des frontières russes."Le 7 mars, les Présidents moldave Maia Sandu et français Emmanuel Macron ont eu une entrevue à Paris. Selon M.Macron, l’accord signé dans la foulée par les ministres de la Défense des deux États prévoit en particulier "l’ouverture dans les prochains mois d’une mission de défense permanente à Chisinau".

