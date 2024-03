https://fr.sputniknews.africa/20240306/une-bombe-guidee-francaise-hammer-abattue-pour-la-premiere-fois-dans-le-donbass-1065419521.html

Une bombe guidée française Hammer abattue pour la première fois dans le Donbass

La Défense russe a pour la première fois annoncé la destruction d’une bombe guidée française Hammer, de la famille des armements air-sol modulaires, dans la... 06.03.2024, Sputnik Afrique

Les forces russes ont neutralisé une bombe guidée Hammer de facture française, pouvant voler sur 70 km, a annoncé ce mercredi 6 mars le ministère russe de la Défense russe. Cette bombefait partie de la famille des armements air-sol modulaires (AASM ou HAMMER en anglais.La bombe guidée AASM Hammer a été développée par la société française Safran Electronics & Defense. Elle pèse 250 kilogrammes et est dotée d’une portée supérieure à 70 kilomètres. Il existe trois types de kits de guidage qui peuvent être utilisés: Inertiel-GPS, Inertiel-GPS + imageur infrarouge et Inertiel-GPS + laser. La bombe est aujourd'hui utilisée par l'armée française, notamment sur certains Rafale, mais aussi en Égypte, en Inde, au Maroc, au Qatar et en Ukraine .Les forces ukrainiennes utilisent de nombreuses bombes guidées, avec plus ou moins de succès. Au printemps 2023, le Pentagone avait notamment reconnu que les troupes de Kiev rencontraient des difficultés avec les bombes JDAM (Joint Direct Attack Munition), développées par Boeing et livrés par Washington. Plusieurs d'entre elles étaient défaillantes et ne résistaient pas aux systèmes de brouillage russes, avait avoué un officiel au média Politico.

