https://fr.sputniknews.africa/20240306/la-presidente-de-ce-pays-africain-prendra-un-jour-par-mois-pour-dialoguer-avec-ses-concitoyens--1065424802.html

La Présidente de ce pays africain prendra un jour par mois pour dialoguer avec ses concitoyens

La Présidente de ce pays africain prendra un jour par mois pour dialoguer avec ses concitoyens

Sputnik Afrique

Les citoyens tanzaniens auront une fois par mois l'occasion de présenter leurs doléances à leur Présidente, Samia Suluhu Hassan, rapporte The Citizen. 06.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-06T19:06+0100

2024-03-06T19:06+0100

2024-03-06T19:06+0100

afrique subsaharienne

tanzanie

réunion

citoyens

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/0f/1061344121_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6eab977ff9dba40673051c7501262002.jpg

Samia Suluhu Hassan va initier des réunions mensuelles au siège du parti Chama cha Mapinduzi à Dodoma et Zanzibar, pour que la population puisse exposer ses problèmes sans passer par des intermédiaires, a déclaré le ministre de l'Information, Paul Makonda.Cette décision est inspirée de l'ancien Président Ali Hassan Mwinyi, décédé fin février, qui avait lui aussi pour habitude d'écouter une fois par mois ses concitoyens, durant son mandat à la tête du pays comme à la tête du parti, a ajouté Paul Makonda.Samia Suluhu Hassan est une des grandes figures féminines qui marquent la politique en Afrique. Elle apparaissait dans le classement des femmes les plus puissantes du monde publié par Forbes, en décembre. Elle se classait troisième sur le continent africain derrière Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et Mpumi Madisa, PDG de la multinationale Bidvest Group Limited.

afrique subsaharienne

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, réunion, citoyens