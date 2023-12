https://fr.sputniknews.africa/20231207/ces-femmes-sont-les-plus-puissantes-dafrique-en-2023-1064010520.html

Ces femmes sont les plus puissantes d'Afrique en 2023

Ces femmes sont les plus puissantes d'Afrique en 2023

Le magazine Forbes a établi un classement des femmes les plus puissantes du monde, dans lequel figurent des femmes à la peau ébène, notamment une femme...

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est la femme africaine la plus puissante du continent, elle occupe le 87e rang mondial dans un classement des femmes les plus puissantes de 2023 publié le 5 décembre par le magazine Forbes.Ngozi Okonjo-Iweala (88e place mondiale) est une économiste, diplomate et spécialiste du développement nigériane. Elle a eu un impact considérable dans les domaines du développement international, de la finance et de l'économie. Elle est actuellement directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).Elle est talonnée par la Sud-Africaine Mpumi Madisa (93e rang mondial). Elle est la PDG de la société internationale Bidvest Group Limited, dont le siège se trouve en Afrique du Sud. L'entreprise compte actuellement 130 000 employés et sa capitalisation boursière s'élève à 4,7 milliards de dollars.La Tanzanienne Samia Suluhu Hassan complète le podium africain et se situe à la 98e place mondiale. Actuellement chef de l'État tanzanien, elle a introduit une approche commerciale très proactive de la gouvernance, qui a catapulté la Tanzanie parmi les destinations d'investissement les plus attrayantes au monde. Sous sa direction, la Tanzanie a connu une croissance économique significative.La Nigériane Mo Abudu se positionne à la 4e place. Magnat des médias, femme d'affaires et philanthrope, elle est surtout connue pour être la fondatrice et la PDG d'EbonyLife Media, une société de médias et de divertissements qui compte certains des plus grands génériques de films de tout le continent.La liste dressée par Forbes nomme 100 femmes du monde qui ont marqué la période considérée par des exploits révolutionnaires et qui sont devenues des leaders dans leurs secteurs respectifs. Elle comprend des femmes issues de tous les domaines de la vie, y compris le divertissement, les affaires, la politique, la philanthropie et bien plus encore. Ce classement est dominé par un trio occidental, notamment en première position la présidente de la Commission européenne allemande Ursula von der Leyen, suivie en 2e position par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde. La vice-Présidente des États-Unis Kamala Harris 59 ferme le podium.

