https://fr.sputniknews.africa/20240306/ce-pays-soppose-au-deploiement-de-forces-de-la-sadc-en-rdc--1065420389.html

Ce pays s’oppose au déploiement de forces de la SADC en RDC

Ce pays s’oppose au déploiement de forces de la SADC en RDC

Sputnik Afrique

Le Rwanda a adressé une lettre à l’Union africaine pour s’exprimer contre le déploiement de forces de la Communauté de développement de l’Afrique australe... 06.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-06T16:18+0100

2024-03-06T16:18+0100

2024-03-06T16:18+0100

afrique subsaharienne

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

communauté de développement de l'afrique australe (cdaa)

forces armées

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/06/1065410235_11:0:912:507_1920x0_80_0_0_e6b2c2e3766856610bc3b4d102e20edd.jpg

Une intervention militaire extérieure déstabiliserait la République démocratique du Congo, qui doit miser sur un processus politique pour rétablir la sécurité, a écrit le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Musa Faki Mahamat et relayée par l'agence EcofinLe Rwanda s'inquiète de la mise en place de la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC (SAMIDRC).Troubles dans l'est de la RDCDes contingents venus de pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sont en cours de déploiement dans l'est de la RDC. L'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi ont envoyé des militaires dans ce cadre, qui auront pour mandat de combattre, en coordination avec les forces gouvernementales congolaises, les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).Le gouvernement congolais avait passé un accord avec la SADC en ce sens, fin 2023. Le nombre total de soldats participant à l'opération n'a pas été divulgué. L'Afrique du Sud compte envoyer 2.900 militaires, avait cependant annoncé récemment le Président Cyril Ramaphosa.

afrique subsaharienne

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, rwanda, république démocratique du congo (rdc), communauté de développement de l'afrique australe (cdaa), forces armées