https://fr.sputniknews.africa/20240106/la-sadc-revele-quelle-a-deploye-une-mission-en-rdc-en-decembre--1064489057.html

La SADC révèle qu'elle a déployé une mission en RDC en décembre

La SADC révèle qu'elle a déployé une mission en RDC en décembre

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a révélé, samedi, qu'elle a déployé, le 15 décembre dernier, une Mission en République démocratique... 06.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-06T11:40+0100

2024-01-06T11:40+0100

2024-01-06T11:40+0100

république démocratique du congo (rdc)

mission

angola

sécurité

afrique

afrique subsaharienne

comores

lesotho

botswana

afrique du sud

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/06/1064488889_0:37:3070:1764_1920x0_80_0_0_bc24c5998b7e97fe996e9b54d75a7019.jpg

Le déploiement de la SAMIDRC a été approuvé par le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu le 8 mai dernier à Windhoek, en Namibie, en tant que réponse régionale pour faire face à la situation sécuritaire instable et détériorée qui prévaut dans l'est de la RDC.Dans le cadre de la SAMIDRC, une force régionale de la SADC composée des soldats du Malawi, d'Afrique du Sud et de la Tanzanie se charge de travailler avec l'Armée congolaise dans la lutte contre les groupes armés opérant dans l’est de la RDC, souligne la Communauté dans un communiqué.La présence du SAMIDRC démontre l'engagement des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe à soutenir la RDC dans ses efforts visant à parvenir à une paix et une stabilité durables.Le déploiement du SAMIDRC est conforme au principe d'autodéfense et d'action collectives, énoncé dans le Pacte de défense mutuelle de la SADC (2003). Le Pacte souligne que "toute attaque armée perpétrée contre l'un des États parties sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionales et fera l'objet d'une action collective immédiate".L'Angola assure la présidence tournante de la SADC, un groupement qui comprend le Botswana, la République démocratique du Congo (RDC), les Comores, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

