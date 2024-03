https://fr.sputniknews.africa/20240306/arme-dadieu-le-kremlin-precise-quand-moscou-peut-utiliser-son-arme-nucleaire-1065422507.html

"Arme d'adieu": le Kremlin précise quand Moscou peut utiliser son arme nucléaire

L'utilisation d'armes nucléaires est la dernière extrémité, qui est encadrée par les règles strictes de la doctrine nucléaire russe, a expliqué le porte-parole... 06.03.2024, Sputnik Afrique

La Russie utilisera ses armes nucléaires si son existence est menacée. L'utilisation de telles armes est très encadrée par la doctrine militaire russe, a déclaré ce mercredi 6 mars le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au Festival mondial de la jeunesse.La doctrine nucléaire russe stipule que l'usage de l’arme atomique est possible en cas d'agression contre la Russie ou de ses alliés via des armes de destruction massive, ou d'agression via des armes conventionnelles lorsque l'existence de l'État est menacée.Montée des périls et désinformationSuite aux velléités françaises d'envoyer des troupes européennes en Ukraine, le Président russe avait accusé l'Occident de faire planer sur le monde la menace d'un conflit nucléaire, pouvant aboutir à la fin de la civilisation.Vladimir Poutine avait également critiqué la désinformation sur l'arsenal nucléaire russe, en particulier les rumeurs selon lesquelles Moscou voudrait déployer de telles armes dans l'espace.Sputnik est un partenaire médiatique du Festival mondial de la jeunesse.

