https://fr.sputniknews.africa/20240305/plusieurs-cables-reliant-lafrique-leurope-et-lasie-coupes-en-mer-rouge-1065404197.html

Plusieurs câbles reliant l’Afrique, l’Europe et l’Asie coupés en mer Rouge

Plusieurs câbles reliant l’Afrique, l’Europe et l’Asie coupés en mer Rouge

Sputnik Afrique

Quatre câbles de télécommunication sous-marins ont été coupés en mer Rouge, handicapant le trafic, rapporte HGC Global Communications Limited. La région reste... 05.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-05T18:22+0100

2024-03-05T18:22+0100

2024-03-05T18:22+0100

international

câble

mer rouge

houthis

télécommunication

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/05/1065404304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18a4025df9a6748a9df0a9c3d49b8349.jpg

Quatre sur 15 câbles de communication reliant l'Europe, l’Afrique, l'Asie de l’Est et plusieurs pays arabes ont été rompus en mer Rouge, rapporte la société HGC Global Communications Limited.Il s’agit des câbles de Seacom, TGN, AAE-1, EIG. Leur rupture a affecté 25% du trafic, précise l'opérateur hongkongais, qui a pris des mesures pour réacheminer les flux.Khizam al-Assad, membre du bureau politique d'Ansar Allah, a déclaré à Sputnik que les Houthis n’y étaient pour rien. Le ministère des Communications des Houthis a plus tard ajouté qu'il essayait de protéger les câbles sous-marins de tout risque possible et qu'il pourrait offrir aux parties intéressées des fonds pour les réparer ou les entretenir.Situation dans la mer RougeLes rebelles Houthis ont été très actifs en mer Rouge ces dernières semaines, s'en prenant au navire liés à Israël en soutien à la cause palestinienne. Des actions qui ont handicapé le commerce en mer Rouge, faisant notamment drastiquement baisser le trafic dans le canal de Suez.En réponse, les États-Unis ont mené une série de frappes contre des cibles au Yémen, mi-janvier. Des opérations dénoncées par Moscou, qui a condamné des frappes "illégitimes" pouvant aggraver la situation humanitaire dans le pays.Les câbles à fibre optique représentent 95 à 99% de l’interconnectivité mondiale, rappelait récemment à Sputnik l'économiste suisse François Meylan. Cependant, ce ne sont pas les câbles sous-marins eux-mêmes qui constituent les points les plus vulnérables, mais plutôt les "stations d'atterrissage" qui les relient à la terre ferme, expliquait-il.

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, câble, mer rouge, houthis, télécommunication