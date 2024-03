https://fr.sputniknews.africa/20240305/moscou-sinterroge-sur-lutilite-des-ambassadeurs-europeens-qui-refusent-de-rencontrer-lavrov-1065394173.html

Moscou s'interroge sur l'utilité des ambassadeurs européens qui refusent de rencontrer Lavrov

05.03.2024

Les ambassadeurs européens ont manqué à leur mission principale en refusant de rencontrer le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ce qui fait douter de leur compétence et de l’utilité de leur présence en Russie, a déclaré ce mardi 5 mars Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.La présence de ces agents diplomatiques sur le territoire russe peut dès lors s'apparenter à une ingérence dans les affaires intérieures russes, a-t-elle ajouté.Une rencontre annuléeSergueï Lavrov avait annoncé le 4 mars avoir invité il y a deux semaines les ambassadeurs des pays de l'UE à discuter, avant la présidentielle russe prévue pour les 15-17 mars. Ceux-ci avaient refusé la réunion via une note deux jours avant la date prévue.Selon le ministre, il voulait tenir cette rencontre pour conseiller aux diplomates étrangers de cesser leur ingérence illégitime dans la vie politique russe. Le ministre avait précisé que les autorités russes avaient "accumulé beaucoup d'informations sur la façon dont les ambassades de l'Union européenne à Moscou se préparent" à l’élection présidentielle russe", quels sont les mécanismes de leur intervention, quels projets elles ont lancé pour soutenir les opposants non systémiques" russes. "Ce sont des choses que l'ambassade n'a pas le droit de faire", avait-il noté.

