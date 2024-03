https://fr.sputniknews.africa/20240305/methode-russe--un-blogueur-algerien-salue-la-tenue-du-forum-mondial-de-la-jeunesse-en-russie-1065392145.html

"Méthode russe" : un blogueur algérien salue la tenue du Forum mondial de la jeunesse en Russie

La Russie a minutieusement réglé tous les détails du Forum mondial de la jeunesse, organisé sur le territoire fédéral de Sirius, prouvant qu'elle n'était pas... 05.03.2024, Sputnik Afrique

L'organisation bien réglée du Forum mondial de la jeunesse à Sirius donne des idées aux jeunes du monde entier, comme l'a expliqué à Sputnik Afrique Ibrahim Ben Aissa, blogueur et traducteur algérien. Cette "méthode russe" appliqué au potentiel de l'Afrique pourrait déboucher sur "quelque chose de vraiment grand", conclut-t-il.La Russie loin d'être isoléeLa diversité des participants au Forum mondial de la jeunesse prouve aussi que la Russie continue à séduire une jeunesse venue des quatre coins du monde. Un camouflet au narratif occidental qui présente Moscou comme isolé à l'international, explique encore Ibrahim Ben Aissa.Le Forum mondial de la jeunesse se déroule dans le territoire Sirius, sur le littoral de la mer Noire, et durera jusqu'au 7 mars. Il rassemble plus de 20.000 jeunes de Russie, d'Afrique et des quatre coins du globe.

