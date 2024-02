https://fr.sputniknews.africa/20240224/les-etats-unis-ne-sont-pas-parvenus-a-isoler-la-russie-reconnait-le-new-york-times-1065227694.html

Les États-Unis ne sont pas parvenus à isoler la Russie, reconnaît le New York Times

La campagne américaine d'isolement de Moscou "montre ses limites". Son objectif était de voir entreprises et pays rompre leurs liens avec la Russie. Mais après... 24.02.2024, Sputnik Afrique

Dans certaines régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, l'influence russe est toujours aussi forte, voire croissante, ajoute le quotidien.De son côté, Vladimir Poutine a estimé que les pays occidentaux avaient commencé à se rendre compte qu'il est difficile d'infliger une défaite stratégique à la Russie. "La prise de conscience semble avoir lieu qu'il n'est pas facile de le faire, si c'est possible en général", a-t-il indiqué dans son interview au journaliste US Tucker Carlson.

