L'Otan pourrait exfiltrer Zelensky tout comme les nazis avec Mussolini, selon un ex-responsable US

Le Pentagone pourrait s'inspirer de l'opération Eiche pour sauver Zelensky en cas d'effondrement de son gouvernement à Kiev, a expliqué au média Armes et...

L'Otan pourrait déplacer le Président ukrainien dans l'ouest du pays via une opération commando, a écrit dans Armes et stratégie Stephen Bryan, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense US. La Russie pourrait alors traiter avec un "gouvernement de remplacement plus flexible" à Kiev. Le général Valeri Zaloujny pourrait prendre la relève, envoyant Zelensky à la retraite, écrit l'ancien responsable.Cette stratégie de transition pourrait prendre un certain temps, peut-être une année, ce qui permettrait à Joe Biden d'atteindre les élections présidentielles de novembre prochain sans s'embourber encore plus dans le dossier ukrainien, souligne encore Stephen Bryen.Plusieurs anciens analystes de la CIA, comme Larry Johnson ou Ray McGovern, avaient déjà soulevé l'hypothèse d'un remplacement de Volodymyr Zelensky, en particulier après l'échec de la contre-offensive estivale et l'épisode de la brouille avec Valeri Zaloujny.

