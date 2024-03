https://fr.sputniknews.africa/20240305/lidee-denvoyer-des-troupes-en-ukraine-macron-na-pas-les-memes-voix-que-jeanne-darc-1065402558.html

L’idée d’envoyer des troupes en Ukraine: Macron "n'a pas les mêmes voix que Jeanne d'Arc"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Me Philippe de Veule, avocat au barreau de Paris, estime que l’annonce d’Emanuel Macron concernant l’envoi de... 05.03.2024, Sputnik Afrique

L’idée d’envoyer des troupes en Ukraine: Macron «n'a pas les mêmes voix que Jeanne d'Arc» Sputnik Afrique Dans cette édition de L’Afrique en marche, Me Philippe de Veule, avocat au barreau de Paris, estime que l’annonce d’Emanuel Macron concernant l’envoi de troupes au sol en Ukraine n’est que de «la communication […] toxique parce qu’elle projette la France comme une nation belligérante face à la Russie qui ne nous a rien fait».

"Si même la majorité des membres de l'Alliance atlantique, y compris l’Otan et les États-Unis, ont décliné l’appel de Macron à considérer l’éventualité d’un envoi de forces au sol en Ukraine, la raison tient au fait qu’il n'a pas les mêmes voix que Jeanne d'Arc", affirme à Radio Sputnik Afrique Philippe de Veule, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Il est aussi enseignant universitaire en droit constitutionnel. "De qui pourrait-il parler ou évoquer de sauver sinon une Europe, un système et un modèle en faillite", ajoute-t-il.Et de rappeler que "de grandes personnalités politiques françaises, qui ont joué un rôle important dans différentes présidences, comme Hubert Védrine ou Jean-Pierre Chevènement, s'opposent à cette idée. Ce sont des politiques d'expérience. Nous sommes étonnés qu'un homme comme le Président Macron, qui n'a jamais connu la guerre, n'a jamais fait de formation militaire, n'a pas fait son service militaire, n'est pas au fait de la chose militaire, et dont les seules balles qu'il a entendu siffler dans sa vie ce sont les balles de tennis du Roland Garros, décide tout d'un coup d'envoyer des troupes au sol".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

