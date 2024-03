https://fr.sputniknews.africa/20240304/armes-livrees-et-promises-a-kiev-cest-ridicule-cela-ne-changera-rien-1065385512.html

Armes livrées et promises à Kiev: "c'est ridicule, cela ne changera rien"

Armes livrées et promises à Kiev: "c'est ridicule, cela ne changera rien"

Sputnik Afrique

Paris a publié l'inventaire complet des équipements livrés à Kiev en deux ans et promet de fournir plusieurs milliers d'obus. Compte tenu de l'échec de la... 04.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-04T21:26+0100

2024-03-04T21:26+0100

2024-03-04T21:26+0100

international

france

opinion

laurent brayard

ukraine

aide militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064672613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f118a1bc3d85fc10ff9c56f4e86cf65c.jpg

Le nouveau lot d'aide promis par Emmanuel Macron à l'Ukraine ne fera que "prolonger les souffrances à la fois des civils et la mort de soldats des deux côtés", a déclaré à Sputnik Afrique Laurent Brayard, historien et journaliste français.Selon lui, les 80.000 obus en question représentent le volume de munitions que l'Ukraine peut dépenser en sept ou dix jours.Qui plus est, la situation en Occident est loin d'être bonne: la plupart des pays occidentaux traversent une crise économique, ils n'ont pas de ressources. L'Occident se trouve dans un narratif dont il est "pour l'instant incapable de sortir", estime l'historien.Équipements et munitions français livrés à l'UkraineCe 4 mars, le ministère français des Armées a dressé le bilan des équipements militaires livrés à Kiev.Au bilan, la France a livré pour une valeur totale de 2,615 milliards d’euros d’équipements militaires à l’Ukraine, auxquels viennent s’ajouter 1,2 milliard d’euros donnés à la Facilité européenne pour la Paix (FEP), soit un soutien de plus de 3,8 milliards d’euros entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2023.Entretemps, la contre-offensive lancée en juin 2023 par les meilleures unités de l'armée ukrainienne équipées d'armes occidentales a échoué. La Russie estime que les livraisons d’armes à l’Ukraine entravent le règlement du conflit et impliquent directement les pays de l’Otan dans les hostilités. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie.

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, opinion, laurent brayard, ukraine, aide militaire