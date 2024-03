https://fr.sputniknews.africa/20240305/lempire-des-etats-unis-pourrait-seffondrer-pour-cette-raison-tout-comme-lancienne-rome-1065401658.html

L’empire des États-Unis pourrait s’effondrer pour cette raison, tout comme l’ancienne Rome

L'empire des États-Unis pourrait s'effondrer pour cette raison, tout comme l'ancienne Rome

05.03.2024

L'Histoire repasse les plats. Comme l'Empire romain finissant, les États-Unis font face à une arrivée massive d'immigrés, a déclaré le journaliste américain Tucker Carlson. Et comme pour l'Empire romain finissant, certains parlementaires veulent intégrer cette population à l'armée ce qui pourrait conduire à l’effondrement des États-Unis, a déploré le journaliste.Selon lui, le nombre d'immigrés illégaux dépasse la population de 32 États américains.Crise migratoireLes États-Unis connaissent des flux migratoires record, les autorités frontalières ayant enregistré 302.000 passages illégaux de la frontière en décembre dernier, le nombre le plus élevé jamais enregistré en un mois.Cette crise migratoire a d'ailleurs mis l'aide à l'Ukraine sur la sellette. Les parlementaires républicains ont en effet fait pression pour que les dépenses publiques aillent en priorité à la lutte contre l'immigration clandestine et la protection des frontières. Un projet de loi prévoyant 60 milliards pour l'Ukraine a été voté au Sénat début février, mais reste désormais bloqué à la Chambre des représentants.Des discussions qui ont lieu sur fond de menaces de shutdown, alors que le budget de l'État fédéral fait une nouvelle fois l'objet de toutes les inquiétudes. Ce 29 février, les élus du Congrès était parvenus de justesse à éviter la paralysie budgétaire, repoussant l'échéance pour la quatrième fois depuis octobre.

