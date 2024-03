https://fr.sputniknews.africa/20240305/fuite-sur-les-missiles-taurus-un-mot-de-passe-ultra-basique-utilise-par-la-defense--1065403450.html

Fuite sur les missiles Taurus: un mot de passe ultra basique utilisé par la Défense

Pas un chef d'œuvre de cryptage. Le ministère allemand de la Défense a utilisé le mot de passe "1234 " pour permettre d'accéder à un communiqué audio du ministre Boris Pistorius. Ce texte porte sur les communications secrètes de la Bundeswehr concernant les livraisons de missiles Taurus à l’Ukraine et interceptées par la Russie.Ce code est "pour le moins ridicule" puisqu’il s’agit d’une affaire de fuites d’informations sensibles, note le média allemand Bild.Affaire des TaurusLe 1er mars, la chaîne de télévision russe RT avait révélé un enregistrement de haut gradés allemands qui discutent de l’envoi de missiles de croisière Taurus à Kiev et étudient les possibilités de frapper le pont russe de Crimée ou un dépôt de munitions russe avec ces armes de longue portée.Ces délibérations de l'armée entraient cependant en contradiction directes avec les propos du chancelier Olaf Scholz, qui avait affirmé ne pas vouloir livrer de Taurus à l'Ukraine pour éviter l'escalade, quelques jours plus tôt.M.Pistorius avait déclaré que la plupart des informations sur ces conversations militaires étaient déjà accessibles, mais que certaines données n'étaient pas destinées au grand public, reconnaissant indirectement l’authenticité de l’enregistrement audio.Le média Politico a pour sa part écrit que cet épisode avait tourné à l'avantage de Moscou, semant la confusion à Berlin.

