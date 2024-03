https://fr.sputniknews.africa/20240305/laffaire-des-missiles-taurus-aurait-seme-la-division-en-allemagne-1065396151.html

L'affaire des missiles Taurus aurait semé la division en Allemagne

L'affaire des missiles Taurus aurait semé la division en Allemagne

Le scandale autour des fuites dans l'état-major allemand sur l'envoi de missiles Taurus à Kiev et les projets de frapper le pont russe de Crimée, ont... 05.03.2024, Sputnik Afrique

La Russie tire parti des fuites de l'armée allemande, alors que des officiers de la Bundeswehr ont discuté en interne de potentielles cibles russes pour des missiles de croisière Taurus, que le chancelier Olaf Scholz ne veut pourtant pas livrer à Kiev, révèle le journal européen Politico.Ces fuites "rendent encore plus improbable la livraison de missiles à Kiev pour le moment" conclut le média.Enregistrement polémiqueLe 1er mars, la chaîne de télévision RT avait dévoilé un enregistrement de 38 minutes, au cours duquel de hauts responsables militaires discutaient de potentiels cibles pour les missiles Taurus, citant notamment le pont russe de Crimée. Le chef de l'armée de l'air allemande, Ingo Gerhartz, avait pris part à cette conversation tenue le 19 février.Problème: quelques jours avant ces fuites, le chancelier Olaf Scholz avait exclu les livraisons de Taurus à l'Ukraine, expliquant que cela impliquait aussi l'envoi de soldats allemands pour procéder aux opérations de ciblage. Une manœuvre susceptible de "conduire à une sorte d'implication dans le conflit", avait admis le dirigeant allemand.Les médias allemands ont reconnu l'authenticité de l'enregistrement. "Rien de ce que les officiers ont dit n’a été manipulé. C'est ce qui rend la bande si puissante: il ne s'agit pas de désinformation, mais simplement d'informations non censurées", écrit ainsi Politicio.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov , a déclaré que cette conversation entre officiers allemands soulignait l'implication directe de l'Occident dans le conflit en Ukraine. L''Occident doit assumer la responsabilité des actions destructrices qu'il a planifiées et largement mises en œuvre, a pour sa part déclaré porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

