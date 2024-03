https://fr.sputniknews.africa/20240304/les-forces-russes-ont-detruit-81-drones-ukrainiens-en-24-heures-selon-la-defense-russe-1065383385.html

Les forces russes ont détruit 81 drones ukrainiens en 24 heures, selon la Défense russe

Les troupes russes continuent leur avancée après la libération d'Avdeïevka et ont détruit plusieurs dizaines de drones sur l'ensemble du front, selon le... 04.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-04T16:58+0100

2024-03-04T16:58+0100

2024-03-04T16:58+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

avdeïevka

défense

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0e/1065075577_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_f5c1d34a245771003f2bdc590188cd62.jpg

L'armée russe a pris des positions plus avantageuses sur l'axe d'Avdeïevka, les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 490 hommes, a annoncé ce lundi 4 mars le ministère russe de la Défense. Voici les points clés de son bilan quotidien:- Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 360 soldats, 2 véhicules blindés de transport de troupes et un lance-roquettes multiple Grad sur l'axe de Donetsk;- La défense aérienne russe a abattu 81 drones en une journée;- Les troupes russes ont amélioré leur situation tactique sur l'axe de Koupiansk, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 160 hommes;- Les forces de Kiev ont également perdu plus de 320 hommes et 9 pièces d'armes sur l'axe de Donetsk-Sud;- Deux centres de contrôle de drones ennemis ont été frappés près de Novokalinovo en république populaire de Donetsk et d'Antonovka dans la région de Kherson;- Deux lanceurs HIMARS ont été détruits sur l'axe de Kherson.

russie

ukraine

avdeïevka

