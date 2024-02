https://fr.sputniknews.africa/20240223/chaos-et-epuisement-le-washington-post-relate-la-fuite-sinistre-des-troupes-de-kiev-davdeievka-1065218311.html

Chaos et épuisement: le Washington Post relate la fuite "sinistre" des troupes de Kiev d’Avdeïevka

Malgré les déclarations des dirigeants de Kiev affirmant que le départ des forces ukrainiennes d’Avdeïevka a été un retrait planifié vers des "positions plus... 23.02.2024, Sputnik Afrique

La retraite décidée par le commandant Syrsky était une opération "sinistre et dangereuse", loin d’être un repli ordonné, écrit le journal US. En effet, des membres de l’armée ukrainienne ont qualifié la situation sur place de "chaotique et mal planifiée".Certaines unités ont reçu l’ordre de "prendre des positions qui étaient déjà perdues ou détruites", a affirmé un militaire sous couvert d’anonymat.Il a ajouté que les soldats étaient épuisés et abandonnaient leurs positions "sans coordination préalable". Selon lui, aucune mesure n’a été prise de "manière systématique" pour redresser la situation et les unités ont été lancées "au hasard".Même si la retraite a été préparée, c’était "très mal" fait, a avoué un commandant d’unité. Le départ précipité et la perte d’Avdeïevka "ont un peu brisé les hommes psychologiquement", a-t-il noté.Ceux qui se repliaient ont laissé derrière eux des blessés, ils peuvent être une centaine, selon les sources.Libération d'AvdeïevkaIl s’agit de la ville stratégique d’où l’armée de Kiev pilonnait les quartiers résidentiels de Donetsk. L'Ukraine a transformé cette ville en bastion fortifié avec des abris en béton et des tunnels souterrains. Annoncée le 17 février, sa libération a permis de repousser la ligne de front de Donetsk.Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a annoncé le retrait de ses troupes d'Avdeïevka dans la nuit du 16 au 17 février. Le Président Zelensky avait confirmé cette nouvelle le 17 février, expliquant cette décision par une aide insuffisante de l'Occident et le manque de munitions.Vladimir Poutine a qualifié la prise d'Avdeïevka de succès incontestable. Selon lui, Kiev a ordonné la retraite alors que les troupes ukrainiennes prenaient déjà la fuite.L'armée de Kiev a perdu plus de 1.500 soldats en 24 heures pendant les combats pour Avdeïevka, selon la Défense russe.

