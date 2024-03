https://fr.sputniknews.africa/20240304/le-top-10-des-pays-africains-les-plus-influents-selon-brand-finance-1065375357.html

Le top-10 des pays africains les plus influents, selon Brand Finance

Le top-10 des pays africains les plus influents, selon Brand Finance

L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les pays les plus influents sur le continent africain, selon le classement Global Soft Power Index, réalisé par le... 04.03.2024, Sputnik Afrique

Le classement Global Soft Power Index prend en compte la capacité d’une nation à influencer les préférences et les comportements de divers acteurs sur la scène internationale par l’attraction et la persuasion plutôt que par la coercition.Voici le top-10 des pays africains les plus influents, selon Brand Finance.Le classement a été réalisé à partir d’une enquête menée auprès de plus de 170.000 personnes dans plus de 100 pays.Il recueille des données sur les perceptions mondiales des 193 États membres des Nations Unies.55 critères différents ont été pris en compte.

