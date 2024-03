https://fr.sputniknews.africa/20240303/30000-africains-viennent-chaque-annee-faire-leurs-etudes-en-russie-1065371128.html

30.000 Africains viennent chaque année faire leurs études en Russie

Ce chiffre a été cité par le chef adjoint de l'agence russe sur les compatriotes vivant à l'étranger et sur la coopération humanitaire internationale. 03.03.2024, Sputnik Afrique

Les professions les plus populaires auprès des étrangers dans les universités russes sont la médecine, l'économie, l'énergie et l'industrie du bâtiment, a précisé Pavel Chevtsov lors du Festival de la Jeunesse à Sirius, organisé par l'agence fédérale russe pour la jeunesse Rosmolodioj.Le Président russe avait promis de poursuivre la coopération avec les pays africains en matière d'enseignement et d'augmenter le quota pour les étudiants d'Afrique dans les écoles supérieures russes.Sputnik est un partenaire de ce projet et informant sur celui-ci.

