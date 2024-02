https://fr.sputniknews.africa/20240229/message-du-president-russe-au-parlement-poutine-a-montre-toute-la-determination-de-moscou-1065327400.html

Message du Président russe au Parlement: "Poutine a montré toute la détermination de Moscou"

Message du Président russe au Parlement: "Poutine a montré toute la détermination de Moscou"

Vladimir Poutine a prononcé sa plus longue adresse au Parlement depuis son arrivée à la présidence de la Russie. Au micro de Sputnik Afrique, un politologue... 29.02.2024, Sputnik Afrique

"Il faut prendre les paroles de Vladimir Poutine au sérieux. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu: le Président russe, la Fédération de Russie ne livre pas une guerre à l'Ukraine", souligne Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain. "C'est une guerre semi-mondiale, dans le sens où il y a la Fédération de Russie d'un côté et il y a de l'autre côté pratiquement une coalition allant jusqu'à plus de 40 États et pays qui financent cette guerre"."Vladimir Poutine a montré de manière claire toute la détermination de Moscou pour aller au bout de cette opération et qu'il n'y a aucune autre solution pour l'Ukraine", indique M.Najib.Retrouvez également dans ce numéro:- Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, sur les relations entre Bamako et Moscou, ainsi que sur la levée partielles des sanctions contre son pays par la CÉDÉAO.- Liné-Kov Christian Goubon, chargé de mission par intérim au ministère centrafricain de la Jeunesse, des sports et de l’éducation civique, sur la participation de jeunes boxeurs de RCA à un tournoi en Russie.- Riadh Sidaoui, politologue tunisino-suisse, sur l’adresse annuelle de Vladimir Poutine au Parlement russe.- Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, sur le possible envoi de soldats occidentaux en Ukraine annoncé par Emmanuel Macron.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

