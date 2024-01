"Dans une frénésie militariste, le Président français, Macron, qualifie une victoire russe d’inadmissible et promet d'envoyer à l'Ukraine environ 40 missiles à longue portée SCALP et des centaines de bombes aériennes, ainsi que d'autres armes... Apparemment, à Paris, on s'obstine à ne pas vouloir comprendre que l'accumulation de l'aide militaire au régime de Zelensky conduit non seulement à une prolongation de la crise ukrainienne, mais aussi à la mort de citoyens français", a déclaré Mme Zakharova.