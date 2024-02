https://fr.sputniknews.africa/20240229/loccident-ne-comprend-pas-en-quoi-consiste-la-force-de-la-russie-sous-la-direction-de-poutine-1065322682.html

"L'Occident ne comprend pas en quoi consiste la force de la Russie sous la direction de Poutine"

C’est ce qu’il a déclaré à Sputnik Paolo Raffone, un analyste stratégique et dirigeant de la Fondation CIPI à Bruxelles. Ce commentaire intervient après le... 29.02.2024, Sputnik Afrique

Pour Paolo Raffone, la Russie d'aujourd'hui "n'a rien à voir avec l'ancienne URSS et les tentatives occidentales de lancer une deuxième phase de la guerre froide sont à courte vue et vouées à l'échec". Depuis que les élites russes ont choisi Vladimir Poutine, l’Occident n’a pas non plus réussi à transformer le pays en un "espace" d'États-nations, poursuit-il. M. Raffone a souligné que l'inefficacité des sanctions prouve la faiblesse de l'Occident. L'analyste reproche également aux dirigeants occidentaux d'être incapables de "mettre en œuvre une nouvelle logique dans le cadre de la sécurité mondiale".

