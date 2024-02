https://fr.sputniknews.africa/20240228/des-soldats-de-lotan-se-trouvent-deja-en-ukraine-selon-moscou--1065307893.html

"Des soldats de l'Otan se trouvent déjà en Ukraine", selon Moscou

Les propos d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes européennes en Ukraine ont indigné les opinions publiques, mais des soldats de l'Otan sont déjà... 28.02.2024

Des militaires de l’Otan se trouvent depuis longtemps en Ukraine où ils aident l’armée ukrainiene, a déclaré ce mercredi 28 février la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, commentant les récents propos d’Emmanuel Macron qui avait jugé possible l’envoi de troupes otaniennes sur le front ukrainien.De nombreux mercenaires occidentaux sont aussi présents sur le front, a-t-elle rappelé.Des experts de l'Otan ont tenté de déstabiliser l'Ukraine en soufflant sur les braises du Maïdan depuis 2014 et continuent de se tenir aux côtés de Kiev, selon elle. La sortie du Président français sur un possible envoi de troupes ne fait que prolonger "l'agonie du régime de Zelensky", a insisté la responsable.Cette déclaration était un coup de communication, une tentative de rassurer les nouvelles recrues ukrainiennes "traînées dans les bureaux d'enrôlement" en leur montrant que l'Occident est toujours avec eux.Maria Zakharova a enfin pointé du doigt la position illégitime d'Emmanuel Macron, "qui n'est pas responsable de la politique de défense de l'UE, n’’est pas investi des pouvoirs appropriés et ne peut contrôler que le sort de ses propres citoyens".Le Président français avait avancé ce 26 février l'idée d'un déploiement européen en Ukraine, déclarant: "rien ne doit être exclu". Plusieurs chefs d'État européens se sont démarqués de ces propos, à l'instar du Premier ministre slovaque, qui a assuré que son pays ne déploierait "jamais" de soldats en Ukraine.

