Sur fond de déroute africaine et crise en France, Macron "déclenche une Troisième Guerre mondiale"

Le Président français est au plus bas dans les sondages et serait même aujourd'hui battu par Marine Le Pen aux élections, il ne lui reste plus que l'Ukraine pour jouer les Napoléon Bonaparte, a déclaré ce mercredi 28 février Viatcheslav Volodine, président de la Douma (chambre basse du parlement russe).Son "aventurisme fou" devient dangereux pour les citoyens français et rencontre l'hostilité de partenaires européens, comme Olaf Scholz, souligne-t-il.Macron désavouéLe 26 février, Emmanuel Macron avait déclaré que l'envoi de troupes européennes en Ukraine ne devait "pas être exclu", même si aucun consensus n'émergeait pour l'heure sur la question. Des propos tenus après une réunion de chef d'États européens à Paris, dans une "ambiance militaire" où "aucun mot pour la paix" n'a été prononcé, selon le Premier ministre slovaque Robert Fico.La sortie du Président français avait tout de suite rencontré l'hostilité de ses homologues européens, qui s’étaient démarqués de cette position. Les dirigeants allemand, suédois, polonais ou encore tchèque avaient affirmé qu'ils n'envisageaient pas d'envoyer des troupes en Ukraine.

