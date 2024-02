https://fr.sputniknews.africa/20240228/cest-une-honte-bien-sur-pour-la-france-dit-zakharova-concernant-les-propos-de-macron-1065294752.html

"C'est une honte, bien sûr, pour la France", dit Zakharova concernant les propos de Macron

"C'est une honte, bien sûr, pour la France", dit Zakharova concernant les propos de Macron

Les propos de Macron sur un possible envoi de troupes en Ukraine font le déshonneur de la France, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe. 28.02.2024, Sputnik Afrique

Selon Maria Zakharova, les alliés de la France n’ont pas compris et n’ont pas soutenu cette déclaration du Président français qui "a provoqué un choc parmi ses camarades et partenaires de l'Otan". "En quelques heures, une série de déclarations ont été faites par les plus hauts dirigeants des pays de l'Otan, les dirigeants, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, qui ont dit qu'ils... se dissocient de ces propos de Macron. Eux-mêmes ne prévoient rien de tel, ils n'enverront personne et, en général, ils comprennent que ce sera une autre histoire", a-t-elle déclaré au micro de Sputnik. De plus, ces paroles de Macron apparaissent comme "des tirs sur ses propres héros de la Seconde Guerre mondiale […] qui, dans les rangs de la coalition anti-hitlérienne, ont assuré à la France d’aujourd’hui une place au Conseil de sécurité de l’Onu".

