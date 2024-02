https://fr.sputniknews.africa/20240228/ce-pays-pret-a-aider-le-niger-via-un-port-sur-la-cote-de-la-mediterranee-1065308101.html

Ce pays prêt à aider le Niger via un port sur la côte de la Méditerranée

Sputnik Afrique

La Libye pourrait mettre le port de Benghazi à contribution pour approvisionner le Niger qui ne possède pas de façade maritime, a déclaré à Sputnik le ministre... 28.02.2024, Sputnik Afrique

Le port de Benghazi pourrait être mis à profit pour renforcer les échanges et améliorer la situation alimentaire et médicale au Niger, a déclaré à Sputnik AbdulHadi Al-Huwaij, ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire libyen.Le Premier ministre libyen du gouvernement autorisé par le parlement, Osama Hammad, a par ailleurs adressé une invitation au Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine, que ce dernier a accepté. Une visite est en préparation, a indiqué le responsable.Levée des sanctionsSans façade maritime, le Niger a en plus dû endurer les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) après le changement de pouvoir de juillet dernier. Des restrictions qui ont fait le malheur de la population, confrontée en particulier à des pénuries des médicaments, comme l'expliquait récemment à Sputnik Afrique Souley Taoude Ibrahim, pharmacien de l'Hôpital National de Niamey.La CEDEAO avait finalement annoncé la levée de certaines sanctions fin février. Le Niger avait cependant pris soin de quitter l'organisation, tout comme ces voisins du Mali et du Burkina, qui forment désormais l'Alliance des Etats du Sahel.

