La CEDEAO "lève avec effet immédiat" les sanctions contre le Niger

"Nous sommes réunis ici pour examiner les développements urgents dans notre sous-région concernant la paix et la sécurité ainsi que les situations politiques dans les Républiques du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali", a déclaré, lors de la cérémonie d'ouverture, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu qui assure la présidence de la CEDEAO, poursuivant que "nous devons aborder ces questions avec un sentiment d'unité et d'engagement pour le bien-être de nos populations".