https://fr.sputniknews.africa/20240227/troupes-europeennes-en-ukraine-cela-a-donc-toujours-ete-la-guerre-entre-lotan-et-la-russie-1065281652.html

Troupes européennes en Ukraine? Cela a donc toujours été "la guerre entre l’Otan et la Russie"

Troupes européennes en Ukraine? Cela a donc toujours été "la guerre entre l’Otan et la Russie"

La sortie du Président français qui juge possible d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine prouve que Kiev n'est qu'un paravent derrière lequel se cache... 27.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-27T15:14+0100

2024-02-27T15:14+0100

2024-02-27T15:14+0100

international

ukraine

congrès national africain (anc)

armée

emmanuel macron

macron dévoile un plan d'ampleur pour marseille

otan

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/19/1056294911_0:144:3021:1843_1920x0_80_0_0_d424773bcd60b2e7680f42f5aa7c5b84.jpg

Le fait qu'Emmanuel Macron a évoqué un possible envoi de soldats occidentaux en Ukraine est "préoccupant" a déclaré à Sputnik Afrique Khulekani Skosana, de la Ligue de jeunesse du Congrès national africain (ANC).L'Ukraine a été "sacrifiée" par l'Otan dans ce jeu géopolitique, affirme encore le responsable. L'escalade en Europe de l'Est pourrait déboucher sur une Troisième Guerre mondiale et des "attaques nucléaires", même s'il est possible que les mots d'Emmanuel Macron ne soient pas suivis d'effets.Sommet européen sur l’UkraineCe 26 février, Paris avait été le théâtre d'une réunion de 21 dirigeants européens, au sujet de l'Ukraine. Une réunion qui s'est déroulée dans une "ambiance militaire", sans "un seul mot pour la paix", avait déploré le Premier ministre slovaque, Robert Fico.Après cette rencontre, le Président français avait déclaré que l'envoi de troupes au sol ne faisait pas consensus, ajoutant: "rien ne doit être exclu". Des déclarations qui ont causé un vif émoi dans la classe politique française.Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a tempéré les propos d'Emmanuel Macron, déclarant que l'Alliance n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes de combats en Ukraine.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, congrès national africain (anc), armée, emmanuel macron, macron dévoile un plan d'ampleur pour marseille , otan, opinion