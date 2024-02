https://fr.sputniknews.africa/20240227/les-attaques-laches-des-terroristes-au-burkina-sont-un-signe-daffaiblissement-1065284276.html

"Les attaques lâches des terroristes au Burkina sont un signe d'affaiblissement"

"Les attaques lâches des terroristes au Burkina sont un signe d'affaiblissement"

Les récentes incursions d’hommes armés repoussées par l’armée burkinabè dans plusieurs régions du pays montrent que les terroristes sont sur le recul et... 27.02.2024, Sputnik Afrique

Les groupes terroristes ont subi "d’énormes dégâts humains et matériels" lors de leurs récentes attaques dans plusieurs régions du Burkina qui témoignent de leur affaiblissement, estime le ministre délégué à la Sécurité, Mahamadou Sana cité par l’agence d’information du Burkina (AIB).Les autorités mènent notamment des actions pour assécher les financements des groupes terroristes et couper leurs couloirs de ravitaillement, a précisé le responsable. Des opérations ont aussi été lancées contre diverses bases et camps d'entraînement depuis 2023.Fin février, des attaques coordonnées avaient été menées au Burkina. Plusieurs milliers de terroristes avaient tenté de déstabiliser les forces armées, mais celles-ci étaient parvenues à les mettre en déroute, secondées par un appui aérien, avait rapporté l'Agence d'information du Burkina.Le Burkina mène désormais sa lutte anti-terroriste en coordination avec le Mali et le Niger, au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES). Une organisation créée dans le sillage du retrait de ces trois pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO), critiquée pour son inaction dans le secteur sécuritaire.

