Le Maroc appelle à l’arrêt immédiat de la guerre israélienne sur Gaza

Le Maroc appelle à l’arrêt immédiat de la guerre israélienne sur Gaza

Le Maroc a appelé, mardi à Genève, à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza lors du segment de haut niveau de la 55e session du... 27.02.2024, Sputnik Afrique

Rabat appelle, une nouvelle fois et avec insistance, "à l’arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza" a déclaré ce mardi 27 février Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, lors du segment de haut niveau de la 55e session du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) à Genève.''Le Maroc [...] appelle à garantir la protection des civils et de ne pas les prendre pour cible, dans le contexte de la poursuite des bombardements israéliens aléatoires des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et d’autres installations civiles”, a ajouté M.Bourita.Le ministre a aussi mis en exergue la nécessité de permettre ''un acheminement fluide et en quantités suffisantes de l'aide humanitaire en faveur de la population de Gaza, de protéger les Palestiniens contre l’exil forcé et de mettre en place un horizon politique pour le règlement de la question palestinienne, à même de réactiver la solution à deux États, en vue d’établir un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale''.M.Bourita représente le Maroc à la 55e session du CDH, qui s'est tenue sous la présidence du Royaume en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, élu à la tête du Conseil en janvier dernier.La Tunisie avait précédemment appelé, lors de la même réunion, à tenir Israël pour responsable des crimes commis dans la bande de Gaza.

