Un Burkinabè remporte le 1er tournoi de sambo Poutine à Ouagadougou

Un Burkinabè remporte le 1er tournoi de sambo Poutine à Ouagadougou

La lutte sambo, sport d'origine soviétique, a été mise à l'honneur au Burkina le 24 février lors de la première édition du Tournoi international Vladimir Poutine. Chez les poids lourds (98 kg), catégorie reine, c'est le Burkinabé Ilara Abdoul Malick qui s'est imposé, relate l’agence d’information de Burkina (AIB).Athlètes de l’AES et russesL'événement a été organisé par l’Association burkinabè de sambo, en partenariat avec le groupe russe Initiative africaine dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè, à Ouagadougou. Créée en septembre 2020, l’Association sportive burkinabè de sambo-ASBS compte 10 clubs à travers le pays.Plus de soixante athlètes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de Russie se sont affrontés dans différentes catégories de poids (les moins de 58 kg, 64 kg, 71 kg et 98 kg), chez les hommes comme chez les femmes. La compétition du 24 février s’est tenue sur le sambo sport et celui de combat, selon le coach international de sambo, Amidou Guindo, cité par Burkina 24.Qu’est-ce que le sambo?Le sambo est un art martial, inventé par deux militaires soviétiques au début du XXème siècle. Abréviation russe signifiant "autodéfense sans armes", la discipline recouvre en réalité une vingtaine de forme de combats reconnus internationalement, mélangeant principalement le judo, la boxe et la lutte. Elle compte plus de 5.000 techniques d'attaques et de défense.Vladimir Poutine, surtout connu pour sa pratique du judo, s'est aussi essayé au sambo.

