https://fr.sputniknews.africa/20240224/puissance-et-leadership-un-tournoi-de-sambo-portant-le-nom-de-vladimir-poutine-souvre-au-burkina-1065234194.html

"Puissance et leadership": un tournoi de sambo portant le nom de Vladimir Poutine s’ouvre au Burkina

"Puissance et leadership": un tournoi de sambo portant le nom de Vladimir Poutine s’ouvre au Burkina

Ce samedi le Burkina accueille un tournoi de sambo qui porte le nom de Vladimir Poutine. C’est une belle opportunité pour les samboïstes africains, explique à... 24.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-24T17:25+0100

2024-02-24T17:25+0100

2024-02-24T17:25+0100

sport

burkina faso

afrique subsaharienne

tournoi

vladimir poutine

lutte sambo

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20304/15/203041577_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ac26df82caf664de19f116629d277c01.jpg

Le Président russe a été un champion de sambo, il a un grand intérêt pour les arts martiaux et il est un "fervent amateur" du sport en général, rappelle l’entraîneur. Donc, le fait que la compétition porte son nom est tout à fait justifié."Son nom doit participer à l'événement", ajoute-t-il.Un événement prometteurAlors que la discipline gagne en popularité en Afrique, ce genre de tournois reste rare en Afrique, signale Amidou Guindo.De plus, cet événement est une bonne plateforme pour partager l’expérience tant pour les pratiquants que pour les coachs et les arbitres, souligne le patron de l’association sportive.Une cinquantaine d’athlètes du Burkina, du Mali, du Niger et de la Russie s’apprêtent à disputer les médailles dans plusieurs catégories. Ils ont été retenus car ils avaient précédemment monté sur les podiums dans les compétitions nationales.Promouvoir le sambo en AfriqueLe sambo "installe des valeurs comme la discipline, le respect, l'honneur", avance Amidou Guindo. Alors pour développer cet art martial, il faut commencer par la formation. Cette dernière doit être profonde et concerner les entraîneurs, les techniciens et les encadreurs.Ensuite, il faut organiser des compétitions pour que les athlètes puissent s’exprimer et ouvrir des clubs pour que les gens puissent apprendre ce sport et"pour préparer la nouvelle génération à aimer cette discipline".

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sport, burkina faso, afrique subsaharienne, tournoi, vladimir poutine, lutte sambo