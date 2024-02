https://fr.sputniknews.africa/20240225/les-troupes-russes-sont-entrees-a-rabotino-dans-la-region-de-zaporojie-1065249128.html

Les troupes russes sont entrées à Rabotino, dans la région de Zaporojié

Les troupes russes sont entrées à Rabotino, dans la région de Zaporojié

Les soldats de l'armée russe sont entrés à Rabotino, a annoncé à Sputnik Evguéni Balitski, gouverneur par intérim de la région de Zaporojié. 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T18:58+0100

2024-02-25T18:58+0100

2024-02-25T19:38+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1b/1045140172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835e320d52763fe920956df2a6a0d8c0.jpg

Les soldats de l'armée russe sont entrés à Rabotino, a annoncé à Sputnik Evguéni Balitski, gouverneur de la région de Zaporojié.Selon lui, l'armée russe "continue d'avancer systématiquement et obstinément, écrasant les forces d'un ennemi démoralisé".Le chef du mouvement régional "Nous sommes avec la Russie", Vladimir Rogov, avait déclaré plus tôt dans la journée que si l'armée russe évinçait les troupes de Kiev de Rabotino et éliminaient le saillant de Rabotino, cela anéantirait les résultats obtenus par l'Ukraine durant sa contre-offensive d'été.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine