Pertes massives pour l’armée ukrainienne sur l’axe de Zaporojié – vidéo

Pertes massives pour l'armée ukrainienne sur l'axe de Zaporojié – vidéo

Sur les 48 militaires envoyés dans une attaque contre les positions russes près de Rabotino, axe de Zaporojié, seuls 5 ont survécu en 3 jours. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik le prisonnier de guerre ukrainien Ivan Matvienko formé dans une base de l'Otan au Royaume-Uni. Les soldats n'ont été préparés à l’opération que pendant un mois et ils y avaient été lancés sans reconnaissance préalable, a-t-il avoué. Les pertes des forces de Kiev sur l’axe de Zaporojié, y compris dans le district de Rabotino, varient entre 260 à 760 militaires par semaine, selon la Défense russe. Au total, pendant la période du début octobre au début décembre, Kiev a perdu sur cette partie du front plus de 4.300 militaires, ainsi que de nombreux équipements, dont des chars et des véhicules blindés.

