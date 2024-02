Des musulmans de Russie viennent en aide à l'Afrique

"Les familles pauvres, y compris des orphelins, ont reçu deux chèvres et un bouc [...]. Nous avons distribué plus de 500 animaux. Nous avons également donné 300 exemplaires du Coran et 300 colis de nourriture. Nos partenaires avaient déjà mis en œuvre un projet similaire, maintenant des propriétaires possèdent 20 à 25 chèvres. La population se nourrit de viande et de lait", a indiqué M.Izmaïlov.