https://fr.sputniknews.africa/20240225/berlin-finance-des-associations-qui-volent-au-secours-des-islamistes--1065249258.html

Berlin finance des associations qui volent au secours des islamistes

Berlin finance des associations qui volent au secours des islamistes

Les groupes islamistes sont perçus comme la plus grande menace par les Allemands, selon un récent sondage. Toutefois Berlin continue de subventionner des ONG... 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T19:04+0100

2024-02-25T19:04+0100

2024-02-25T19:04+0100

international

terrorisme

islamisme

crimée

hizb ut-tahrir

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/17/1054562079_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5498f9499eb6d021cbce7b38d29b109e.jpg

La plupart (86 %) des Allemands considèrent les groupes islamistes comme la principale menace à la sécurité intérieure, d’après les résultats d’un sondage réalisé fin janvier. Mais les autorités allemandes appuient des associations qui font les yeux doux à ces derniers en Europe, mais aussi en Russie, relatent les médias locaux.- Le ministère allemand des Affaires étrangères a subventionné l'ONG Solidarité européenne.Crimée, qui critiquait les poursuites judiciaires contre les extrémistes du Hizb ut-Tahrir* en Crimée. Les militants de ce groupe terroriste font la promotion de leurs idées en Allemagne, rappellent Die Welt et Berliner Morgenpost.- L'ONG Ukraine verstehen ("Comprendre l’Ukraine"), elle-aussi bénéficiant du soutien du ministère des Affaires étrangères, "exprime sa solidarité" avec les personnes arrêtées dans les affaires du Hizb ut-Tahrir* en Russie.L’Allemagne Berlin finance donc indirectement la propagande de mouvements interdits qui prônent notamment la création d'un califat islamique mondial et constituent une véritable inquiétude pour les citoyens allemands.Ces dernières années, les autorités russes ont mené plusieurs coups de filet pour neutralisés des dirigeants du mouvement Hizb ut-Tahrir*, notamment au Tatarstan, dans les régions d'Omsk et d'Oulianovsk. Une cellule avait aussi été démantelée en Crimée en 2016.Les efforts russes semblent porter leurs fruits sur la péninsule. De nombreux activistes et partisans de Hizb ut-Tahrir* ont ainsi quitté la Crimée depuis le rattachement à la Russie, a affirmé Renat Valioulline, président du comité exécutif du Congrès mondial des Tatars.*Organisation terroriste interdite en Russie

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, terrorisme, islamisme, crimée, hizb ut-tahrir