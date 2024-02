Les armées africaines détachées de l’influence occidentale sont un gage de liberté

"La plupart des pays du continent ont besoin d'une armée efficace et performante, indépendante et non liée aux anciens colonisateurs. Nous avons besoin de nos propres forces formées ici, sur le continent, et qui respectent les protocoles, les principes et les valeurs du continent par opposition à l'Occident de sorte que, quoi qu'il arrive ici, l'Occident ne nous dise pas quoi faire", a-t-il expliqué.