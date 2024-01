https://fr.sputniknews.africa/20240128/proces-contre-israel-la-decision-de-la-csi-retablit-le-respect-a-legard-du-droit-international--1064821162.html

Procès contre Israël: la décision de la CIJ rétablit le respect à l’égard du droit international

Procès contre Israël: la décision de la CIJ rétablit le respect à l’égard du droit international

La décision de la Cour internationale de justice dans le procès contre Israël entamé par Pretoria joue un rôle très important. Elle redonne du poids aux pays... 28.01.2024, Sputnik Afrique

Une décision révélatrice"La Cour internationale a choisi en faveur de la justice le 26 janvier et cette institution ne sera plus la même après cette date", a poursuivi l’expert."Les juges de la Cour internationale de justice [statuant sur la plainte sud-africaine, ndlr] étaient parmi les plus qualifiés en matière de droit international, sans parti pris, ils ont soutenu l'idée de la justice", a souligné l’universitaire.Une bataille juridiqueFin décembre, l’Afrique du Sud a intenté auprès de la plus haute juridiction de l’Onu un procès contre Israël qu’elle a accusé d’"actes de génocide" à Gaza. La première audience concernant cette plainte s’est tenue le 11 janvier.De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que l'action en justice de l'Afrique du Sud ne reposait sur aucune base factuelle et a accusé Pretoria de collaborer avec des "terroristes".Le 26 janvier, la Cour Internationale de Justice a toutefois rendu une première décision et a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de "génocide" à Gaza. L’instance a aussi demandé à l’État hébreu de prendre des mesures pour permettre la fourniture de services de base et d’aide humanitaire aux Palestiniens.Une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu demandée par l'Algérie est prévue le 31 janvier afin de se pencher sur ce prononcé.

