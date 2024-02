https://fr.sputniknews.africa/20240220/les-livraisons-de-ble-russe-a-legypte-explosent-1065171698.html

Les livraisons de blé russe à l'Égypte explosent

Les livraisons de blé russe à l'Égypte explosent

Moscou reste le principal partenaire du Caire dans le secteur céréalier, ayant porté sa part sur le marché égyptien à plus de 70% en 2023, selon les données de... 20.02.2024, Sputnik Afrique

La Russie a augmenté ses approvisionnements en blé vers l'Égypte de plus d'un tiers sur onze mois de l'année 2023, ressort-il des données partagées sur la plateforme Comtrade de l'Onu.- 2,3 milliards de dollars de blé russe ont été fournis, contre 1,7 milliard en 2022 ;- La part des approvisionnements russes est passée de 49 à 71% sur un an ;- L'Ukraine (13%) et la Roumanie (10,5%) sont les autres gros fournisseurs ;- La part des livraisons françaises s'est effondrée, passant de 15% à 2,5%.Au total, l’Égypte a acheté pour 3,25 milliards de dollars de blé pour 5,5 milliards de dollars sur le marché mondial entre janvier et novembre 2023.Le Caire et Moscou envisagent par ailleurs de créer un hub céréalier dans la zone du canal de Suez. Un centre logistique qui permettrait d'approvisionner les pays voisins, renforçant la sécurité alimentaire du continent africain.

