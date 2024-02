https://fr.sputniknews.africa/20240220/dix-ans-apres-leuromaidan-lukraine-sest-effondree-selon-son-ex-premier-ministre----1065168080.html

Dix ans après l’Euromaïdan, l’Ukraine s’est effondrée, selon son ex-Premier ministre

Dix ans après l'Euromaïdan, l'Ukraine s'est effondrée, selon son ex-Premier ministre

La différence entre ce qui a été promis lors de l'Euromaïdan il y a dix ans, et ce qui se passe aujourd’hui est colossale, a déclaré à Sputnik l'ancien Premier... 20.02.2024, Sputnik Afrique

"Les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté: de 5 à 30 fois et encore plus. Par exemple, les tarifs du logement et des services communaux ont également été multipliés par dix ou quinze. […]", a-t-il soutenu.Une propagande zombifiante continue d'empoisonner l'esprit des Ukrainiens: les autorités veulent faire croire que c’est la Russie qui est responsable de tous les problèmes de l'Ukraine, et non pas la corruption, le vol, la mauvaise gestion et la violation des lois économiques fondamentales par les autorités, selon l'ex-Premier ministre. Le PIB réel du pays a considérablement baissé Après l’arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky, le PIB réel ne dépasse pas les 60 milliards de dollars, à la différence des calculs de l’Onu, a indiqué Nikolaï Azarov. Selon lui, les autorités ukrainiennes défigurent les données officielles, en affirmant que le PIB du pays est de 175 milliards de dollars, soit presque le même qu'en 2013. En réalité, ce chiffre comptabilise toutes les subventions et toutes les aides colossales fournies par l’Occident, souligne M.Azarov.Pour lui, la détérioration de la situation économique de l’Ukraine est aussi due au refus des autorités d’établir des liens commerciaux et économiques avec la Russie. Projections pour 2024 Les prévisions concernant le développement de l'économie ukrainienne restent très incertaines: la croissance du PIB en 2024 devrait être de 3,2%, indique la Banque mondiale. D’après l'évaluation de la Banque nationale d'Ukraine, son déficit budgétaire en 2023 s'élève à 20,5% du PIB – un nouveau record dans l’histoire du pays. Plus tôt, le Premier ministre Denis Chmyhal a déclaré que l'Ukraine espérait recevoir une aide financière de plus de 30 milliards de dollars de la part de l'UE, des États-Unis et du FMI, ainsi que des États alliés, pour couvrir ce déficit budgétaire.

