Le Maïdan a débouché sur une "situation apocalyptique" pour l'Ukraine, selon un écrivain ivoirien

Le Maïdan a débouché sur une "situation apocalyptique" pour l'Ukraine, selon un écrivain ivoirien

En voulant se rapprocher de l'Europe et de l'Otan, Kiev a basculé dans le chaos dès les manifestations du Maïdan et le coup d’État de 2014, alors que Moscou... 19.02.2024, Sputnik Afrique

L'écrivain ivoirien Sylvain Takoué est revenu pour Sputnik Afrique sur dix ans d'erreurs ukrainiennes, depuis les manifestations du Maïdan et le coup d'État de 2014, qui ont fini par pousser la Russie à lancer son opération militaire spéciale dans le Donbass.Ingérence occidentaleL'Occident a profité de ces dérives de Kiev pour avancer ses pions à l'Est. Les puissances occidentales fonctionnent en effet toujours sur leur logiciel "unipolaire" issu de l’après-Seconde Guerre mondiale et souhaitent conserver leur hégémonie, par leur bras armé qu'est l'Otan. L'objectif était donc de rapprocher au maximum l'Alliance des frontières russes.Washington s'est donc ingéré dans les affaires ukrainiennes, soutenant le coup d'État de 2014 par le biais de la CIA, ajoute l'écrivain.Sans issuePrincipal responsable de l'escalade, l'Occident essaie aujourd'hui de faire porter le chapeau à Moscou, selon Sylvain Takoué. La Russie a beau expliquer qu'elle n'a pas voulu ce conflit, préférant d'ailleurs le terme d'"opération spéciale" à celui de "guerre", la propagande occidentale fait son œuvre, souligne l'écrivain.Pire encore: les puissances occidentales savent pertinemment que Kiev ne peut pas remporter la victoire, mais continuent de pousser aux hostilités, malgré les conséquences dévastatrices pour le peuple ukrainien. Pour parvenir à un cessez-le-feu, l'Ukraine doit désormais entamer des pourparlers, ce qui nécessite de lever son propre décret interdisant de négocier avec la Russie, explique encore l'écrivain.Un auteur en exilSpécialiste du dossier ukrainien et directeur du Prix international Vladimir Poutine, Sylvain Takoué a exposé ses réflexions dans un ouvrage intitulé Guerre en Ukraine: Poutine n’est pas le mal. Une démarche qui lui a d'ailleurs valu des ennuis en Côte d'Ivoire, pays où l'influence occidentale est encore très forte, explique l'intéressé.L'écrivain dresse d'ailleurs un parallèle entre l'ingérence occidentale en Ukraine et sur le continent africain. La lutte contre "l’Occident glouton et carnassier" qui s'immisce dans les affaires de certaines grandes régions du monde reste l'un des moteurs de son ouvrage.

