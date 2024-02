https://fr.sputniknews.africa/20240219/une-zone-demilitarisee-dau-moins-150-200-km-est-necessaire-en-ukraine-1065152139.html

Une zone démilitarisée "d’au moins 150-200 km" est nécessaire en Ukraine

La mise en place d'une zone démilitarisée d'au moins 150-200 kilomètres et la neutralisation des missiles de longue portée ukrainiens devront être garantis en... 19.02.2024

Les missiles ukrainiens qui ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres devront être éloignés des frontières russes si un accord de cessez-le-feu voit le jour, a affirmé ce lundi 19 février le gouverneur de la russe région de Kherson, Vladimir Saldo.Les missiles sol-air S-200 modifiés par l’armée ukrainienne pour frapper des cibles au sol et dont la portée irait jusqu’à 600 kilomètres, "devraient être déplacés en Ukraine occidentale, voire détruits. D’ailleurs, les paramètres de la zone démilitarisée devront être définis par des personnes et organisations compétentes", a ajouté le responsable.En plus, la partie de la région de Kherson située sur la rive droite du Dniepr, y compris les districts de Sniguiriovka et d’Alexandrovka, devra être libérée de l'occupation des forces ukrainiennes, a ajouté M.Saldo. Pour rappel, ces deux districts, qui ont initialement fait partie de la région ukrainienne de Nikolaïev ont été rattachée à la région russe de Kherson en septembre 2022 à la demande de leurs habitants.La région de Kherson est devenue un sujet de la Fédération de Russie à la suite d'un référendum en septembre 2022. Le gouvernement de Kiev ne reconnaît pas sa légitimité et continue de bombarder le territoire. Actuellement, 75% de la région de Kherson sont sous contrôle russe, alors que sa partie situéesur la rive droite du Dniepr, y compris la ville de Kherson, est détenue par les troupes ukrainiennes.

